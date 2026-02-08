"E' una grande opportunità per l'Inter, che però storicamente ha sofferto questo avversario, anche se in questa stagione i nerazzurri hanno fatto bottino pieno contro le squadre della parte destra della classifica. Pio Esposito sta crescendo e si sta guadagnando il posto da co-titolare con Thuram, che non segna da 7 partite. E' una partita delicata che l'Inter non può sbagliare, perché poi ci sarà un mese tosto".