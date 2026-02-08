A bordocampo al Mapei Stadium prima di Sassuolo-Inter, Emanuele Giaccherini a DAZN ha fatto alcune considerazioni sulla partita delle 18:
ultimora
Giaccherini: “Inter, partita delicata ma grande opportunità. Chivu fa bene a…”
"E' una grande opportunità per l'Inter, che però storicamente ha sofferto questo avversario, anche se in questa stagione i nerazzurri hanno fatto bottino pieno contro le squadre della parte destra della classifica. Pio Esposito sta crescendo e si sta guadagnando il posto da co-titolare con Thuram, che non segna da 7 partite. E' una partita delicata che l'Inter non può sbagliare, perché poi ci sarà un mese tosto".
"Chivu fa bene ad andare sull'usato sicuro. Al momento non c'è grossa differenza tra Zielinski e Calhanoglu, forse solo nei tiri da fuori. Non c'è una notevole differenza, Zielinski sta crescendo tantissimo e io lo vedo bene da regista. Quando tornerà Calhanoglu lui tornerà a fare la mezzala, ma in questo momento lì il polacco lo vedo bene.
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA