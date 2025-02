Il Corriere dello Sport parla della lotta scudetto tra Napoli e Inter nel giorno in cui dovranno affrontare, rispettivamente, Roma e Milan. E il quotidiano ne parla a partire dalla panchina e dall'atteggiamento dei due allenatori, Conte e Inzaghi , che mettono le mani avanti. Nel senso che i due tecnici starebbero mettendo in risalto più che le loro caratteristiche, le difficoltà della loro squadra. "L’imperativo è: enfatizzare quanto più possibile i problemi. È una logica conseguenza dell’invasione mediatica. Indossare e sfoggiare i panni del favorito, ammettere di avere una rosa e una squadra più forti, ti consegnerebbe a una resa senza condizioni in caso di sconfitta. Quindi i tecnici costruiscono in maniera sistematica la linea difensiva. Come se si dovesse affrontare un processo", si legge.

"In materia di mani avanti, tra Conte e Inzaghi è un duello tra numeri uno. A Milano li definirebbero piangina. A Napoli il modo di dire è un altro: “chiagni e fotti”. Ormai nel calcio sono quasi tutti così. È una litania continua, a tratti insostenibile. Ieri è andato in scena un botta e risposta. Ha cominciato Inzaghi che si è lamentato del recupero di Fiorentina-Inter... Il concetto è: siamo svantaggiati ma eroicamente ci adeguiamo, come sempre... In quanto a mani avanti, sia chiaro, Conte non è secondo a nessuno. Ieri ha offerto un ulteriore saggio della sua maestria. Ha avuto persino gioco facile nel ricordare che a gennaio è andato via un certo Kvaratskhelia e che al momento non è stato sostituito", scrive ancora il quotidiano sportivo.