Fare qualche fallo in più e lavorare sui dettagli. Lo dice sorridendo ma ha un certo senso il discorso di Denzel Dumfries che parla della sua Olanda e di come dovrebbe avere più carica agonistica. «Io non sono uno che sta in silenzio, ho una certa presenza. So prendere l'iniziativa, dando energia alla squadra e guidando la carica. È un modo di fare un po' poco olandese. So dettare il tono in certe situazioni», ha detto nelle scorse ore in un'intervista concessa ai media del suo Paese mentre è in ritiro con la sua Nazionale.