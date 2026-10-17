In casa Inter tiene banco la questione legata alla porta. Dopo gli errori di Josep Martinez, si fa strada l’ipotesi dell’esordio di Ivan Provedel, arrivato in nerazzurro la scorsa estate dalla Lazio.

Il quotidiano La Repubblica si concentra sul ballottaggio in vista del tour de force che attende i nerazzurri.

Getty Images

No Radu bis

“Chivu ha ribadito di avere «piena fiducia» in Provedel. Eppure non è ancora pronto a schierarlo, temendo che il suo impiego possa suonare come una bocciatura per Pepo Martinez, che alterna buone parate a errori sanguinosi. Il romeno non è scaramantico, ma non sfugge a nessuno che proprio a Bologna, nell'aprile 2022, Inzaghi lanciò il vice di Handanovic, Radu, fino ad allora mai impiegato. Risultato: errore clamoroso del portiere, 2-1 per il Bologna e scudetto al Milan”.

Getty Images

Gioca Provedel?

Per Provedel possibile spazio martedì:

“Chivu potrebbe dare spazio all'ex laziale mercoledì contro lo Shakhtar, e confermarlo domenica 25 ottobre con la Fiorentina, per poi tornare a preferire lo spagnolo. Una soluzione di buon senso, in un momento in cui ne serve parecchio, soprattutto nella gestione della rosa”.