"Il rischio di un ingorgo di impegni è evidente. Ma fare calcoli adesso sarebbe assurdo. E un po’ scottata dalla Supercoppa persa in semifinale contro il Bologna prima di Natale, l’Inter riesce nella missione di passare il turno risparmiando nella formazione iniziale dieci probabili titolari di domenica prossima a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Potrebbero anche essere undici, ma se Thuram, che esce dopo nemmeno un’ora un po’ contrariato, non fosse titolare anche in campionato farebbe notizia. Anche se il dualismo con Esposito in realtà nasce proprio dall’abbondanza di alternative, il vero lusso che può permettersi questa Inter, ferma nel mercato di gennaio ma alla scoperta di nuove soluzioni".