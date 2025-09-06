Prima palla toccata con la maglia dell'Argentina e subito gol. Il capitano dell'Inter non vuole mancare al grande appuntamento con la Juve

Andrea Della Sala Redattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 08:02)

Lautaro Martinez vuole giocare. Il capitano dell'Inter ha trovato il gol alla prima occasione con l'Argentina, tornerà venerdì ad Appiano Gentile ma non vuole certo mancare nel derby d'Italia contro la Juve.

"Gli è bastato toccare un pallone, uno soltanto, per avvisare la Juventus: guardate come segno. Cross da sinistra di Nico Gonzalez, che dalla Juve si è appena separato, e colpo di testa ad inchino nella porta del Venezuela. Era appena entrato, Lautaro Martinez, dopo aver partecipato commosso alla festa del Monumental per l’addio di Messi al suolo argentino. E non ha perso tempo, proprio come vuole Chivu. Gol numero 33 in nazionale, un traguardo emotivo più che statistico perché gli consente di staccare Diego Armando Maradona al quinto posto nella classifica dei marcatori all time, lasciandogli uno spazio nello scaffale della storia accanto al Migliore. Avendo 28 anni, Lautaro potrà persino avanzare: Hernan Crespo, che lo ha preceduto nella galleria dei centravanti dell’Inter, è quarto nella specialità a 35", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"E’ un messaggio anche al ct, Lionel Scaloni, che inizialmente gli aveva preferito Julian Alvarez. Con il Mondiale che si avvicina, un cannoniere di questo tipo punta a essere più coccolato in patria. Ma all’Inter tutto sommato non dispiace che Lautaro abbia giocato solo una ventina di minuti: meglio che non si sia spremuto con un’altra partita da affrontare e con un viaggio intercontinentale da affrontare giovedì prossimo di ritorno dall’Ecuador".

"Ecco, semmai Chivu dovrà rendersi conto se il capitano possa garantire un rendimento apprezzabile dopo un solo allenamento, quello di rifinitura del venerdì, prima della grande sfida. E’ un handicap fisico da gestire, per non penalizzare la squadra e lo stesso Lautaro. Ma la sensazione è che un colloquio tra allenatore e giocatore sarà sufficiente per prendere la decisione più logica: salvo inconvenienti, Martinez allo Stadium giocherà dal primo minuto in coppia con Thuram. Il piano è sostituirlo dopo un’ora, per averlo al top mercoledì nell’esordio in Champions League ad Amsterdam. In fondo l’Inter si è mossa sul mercato proprio per fornire alla coppia titolare i ricambi più adatti: Bonny e Pio Esposito, rampanti e baldanzosi, stanno già immaginando una meravigliosa scalata", aggiunge Gazzetta.