"Ieri mattina l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per dare il via alla nuova stagione. Doppia seduta di allenamento e test fisici al quale erano assenti i giocatori ancora impegnati al Mondiale (Lautaro e Thuram) e quelli ancora in vacanza dopo il viaggio americano: Akanji, Sucic, Bonny e Calhanoglu. Presenti invece tutti gli altri, tra cui Frattesi, Pavard e Asllani. Per oggi sono previsti altri test e un’altra doppia seduta di allenamento. I nerazzurri lavoreranno al centro sportivo fino a domani, poi giovedì partiranno per la Germania", scrive La Gazzetta dello Sport.