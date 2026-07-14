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Inter, oggi prevista doppia seduta. Ad Appiano fino a domani poi la partenza per la Germania
La nuova stagione dell'Inter è iniziata ieri ad Appiano Gentile. Squadra a ranghi ridotti in attesa del ritorno dei giocatori presenti al Mondiale.
"Ieri mattina l’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile per dare il via alla nuova stagione. Doppia seduta di allenamento e test fisici al quale erano assenti i giocatori ancora impegnati al Mondiale (Lautaro e Thuram) e quelli ancora in vacanza dopo il viaggio americano: Akanji, Sucic, Bonny e Calhanoglu. Presenti invece tutti gli altri, tra cui Frattesi, Pavard e Asllani. Per oggi sono previsti altri test e un’altra doppia seduta di allenamento. I nerazzurri lavoreranno al centro sportivo fino a domani, poi giovedì partiranno per la Germania", scrive La Gazzetta dello Sport.
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