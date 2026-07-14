" C'è il fantasma di Palestra, nel primo giorno dell'Inter. Perso anche Khalaili, bloccato dai regolamenti, che in Italia sono stilati per tutelare la salute, il buco lasciato a destra da Dumfries sembra persino più grande di quanto non sia . E così riaffiora l'amarezza di Marotta per il voltafaccia del giovane azzurro", il commento de il Giornale che poi riporta le parole dell'AD:

«La proprietà aveva autorizzato l'investimento. Con l'Atalanta era tutto concordato, ma il giocatore è venuto legittimamente meno а un impegno preso verbalmente il mese precedente», ricorda il presidente, senza lesinare un riferimento velenoso ad Alessandro Lucci, procuratore del calciatore. «Il suo agente poteva magari avere anche un ruolo di maggiore consistenza per indicare la strada da percorrere, ma hanno scelto questa strada e noi ci siamo dovuti arrendere a un campionato contro cui non siamo economicamente competitivi»".