La dirigenza nerazzurra, ancora una volta, non è riuscita a chiudere una trattativa arrivata alle battute finali

Niente da fare per l'Inter, che si è vista sorpassare proprio sul traguarda dal Chelsea nella corsa a Marco Palestra . Una scena già vista in passato, come ricorda Il Giornale: "Ancora una volta l'Inter vede sfumare sul filo del traguardo un colpo di mercato praticamente chiuso. Incredibile ma vero.

L'elenco inizia a essere lungo: si va da Bremer fino a Marco Palestra passando per Lookman l'estate scorsa. Probabilmente la dirigenza nerazzurra è stata tradita anche questa volta da un eccesso di ottimismo figlio di strette di mano e intese verbali raggiunte coi protagonisti della trattativa in questione. Tanto da far filtrare un deciso ottimismo in merito all'acquisto del terzino classe 2005 per questa settimana. [...] La delusione è figlia dell'essersi fidati di una stretta di mano, che un tempo valeva come un contratto mentre ora non più".