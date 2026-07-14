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Inter, due dubbi su Doué. E non c’entra solo la valutazione dello Strasburgo

Inter, due dubbi su Doué. E non c’entra solo la valutazione dello Strasburgo - immagine 1
I nerazzurri stanno valutando numerosi nomi per la fascia destra: l'ivoriano piace, ma il suo profilo va ulteriormente approfondito
Fabio Alampi Redattore 

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Tra i tanti nomi che l'Inter sta valutando per la fascia destra, Guela Doué è uno dei primi sulla lista. L'ivoriano dello Strasburgo piace molto, ma i vertici nerazzurri vogliono ulteriormente approfondire il suo profilo, analizzando pro e contro.

Inter, due dubbi su Doué. E non c’entra solo la valutazione dello Strasburgo- immagine 2
Getty Images

Tuttosport spiega la situazione: "Ora il primo obiettivo per la fascia destra ha proprio un prezzo di base di 35 milioni - dunque molto alto -, ovvero la cifra richiesta dallo Strasburgo per Guela Doué, nel mirino anche del Milan. L'ivoriano, fratello del francese Desiré, è un elemento considerato pronto anche se sembra più adatto a una linea a quattro e non ha nel dribbling e nella fase offensiva i suoi punti di forza. Doti che invece ricerca Chivu e che avevano sia Palestra che Khalaili".

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