L’Inter arriva alla sfida col Bologna dopo il secondo KO di fila in Champions League, la settima nelle ultime otto in Europa.

“Doppia Inter”

“Che l’Inter sia doppia ormai è acclarato. L’anno scorso ha vinto lo scudetto con 11 punti di vantaggio ed è uscita dalla Champions perdendo due partite su due allo spareggio col Bodø/Glimt” evidenzia il Corriere dello Sport.

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“In campionato, per trovare una sconfitta dei nerazzurri dobbiamo tornare al derby dell’8 marzo, da allora 16 partite con 6 pareggi e 10 vittorie. Anche con questo doppio andamento nerazzurro si spiega la netta differenza fra la Serie A e la Champions”.

No strascichi

“Però ora l’Inter deve dimostrare che l’ultima sconfitta europea non ha lasciato strascichi, almeno nel morale” aggiunge il quotidiano, che evidenzia l’assenza di capitan Lautaro Martinez.

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“Sul piano fisico lo strascico c’è ed è pure doloroso. Lautaro Martinez si è fermato e salterà un bel po’ di partite. Oh, intendiamoci, le alternative a Chivu non mancano proprio, Lautaro è il top, d’accordo, ma Pio Esposito è il centravanti della Nazionale”.

Niente crisi Inter

“Un altro stop a Bologna darebbe il via a malumori e discussioni sulla leadership dell’Inter. Non una crisi, però quanto meno porterebbe a una riflessione profonda allenatore e dirigenti” conclude il quotidiano.