Borghi: “Inter, un crescendo di performance. Devono convincersi che con Chivu…”

L'analisi del momento dei nerazzurri da parte del telecronista di Skysport dopo la vittoria sulla Cremonese
Eva A. Provenzano
«Per me quello che si vede dell'Inter è reale, c'è un filotto di cinque vittorie consecutive accompagnato da un crescendo di performance fino alla vittoria straordinaria di questa sera in una gara dominata e gestita completamente, quella con la Cremonese». Stefano Borghi, su Skysport, ha detto la sua sul momento che sta vivendo l'Inter dopo la vittoria contro la Cremonese e prima della seconda pausa per le Nazionali.

«La squadra di Chivu di importantissimo ha preso dei gradi di convinzione in quello che sta facendo. Anche nelle due sconfitte con la Juve e l'Udinese non l'ho mai vista bucare la prestazione. Le due partite non ha fatto male e non è stata fuori dal campo», ha aggiunto il giornalista.

«L'Inter deve convincersi che quello che sta facendo con Chivu, che secondo me sta facendo le cose per benissimo, è la strada giusta. Questi risultati e le prestazioni messe in fila sono la dimostrazione che la convinzione c'è», ha aggiunto il telecronista di Skysport.

(Fonte: SS24)

