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L'edizione odierna di Repubblica analizza la prestazione dell'Inter di Chivu nell'amichevole contro il Milan di ieri a Perth, commentando chi ha ben figurato e chi, invece, è apparso in ritardo. Tra questi, anche Pio Esposito e Bonny:

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"Non ha demeritato Pavard, che resta in uscita. Lui, Asllani e Frattesi, esuberi che rallentano le operazioni in entrata: l’Inter vuole Romero ma non può affondare il colpo, e può pagare l’inserimento dell’Atletico Madrid. Risposte incoraggianti sono (di nuovo) arrivate da Diouf sulla corsia destra e da Stankovic".

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"In ritardo Esposito e Bonny, a cui sarà affidato l’attacco nella prima di campionato contro il Monza: Chivu li difende, ma devono entrare rapidamente in condizione".

(Fonte: La Repubblica)