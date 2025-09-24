Se il Toro è da considerare una certezza per il match di sabato sera, qualche dubbio in più esiste, invece, su chi lo affiancherà

Marco Astori Redattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 09:46)

Oggi comincia ufficialmente la preparazione in casa Inter del match di sabato sera contro il Cagliari: l'obiettivo è dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo. E Lautaro Martinez, ormai ripresosi dall'infortunio, sembra essere certo del posto da titolare. Ecco, secondo il Corriere dello Sport, chi può giocare al suo fianco: "Se il Toro è da considerare una certezza per il match di sabato sera contro la squadra di Pisacane, qualche dubbio in più esiste, invece, su chi lo affiancherà per completare il reparto offensivo.

Perché Thuram, che ha giocato, sempre da titolare, tutti e cinque gli incontri di questo inizio stagione – segnando peraltro altrettante reti – potrebbe aver bisogno di rifiatare. Tanto più che poi, martedì 30, sarà in perogramma la seconda partita di Champions League, con lo Slavia Praga come avversario. Se Tikus dovesse effettivamente riposare, allora scatterebbe il ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny.

Il primo è stato il sostituto di Lautaro nelle ultime due uscite ed ha dimostrato di cavarsela egregiamente. Il secondo, però, ha le caratteristiche per essere l’alter ego di Thuram. Inoltre, pur avendo segnato contro il Torino, ancora non ha avuto una chance da titolare".