"La grande novità è che Inzaghi ritrova Calhanoglu, in corsa per una maglia da titolare dopo venticinque giorni di assenza e all’inizio di un mese e mezzo di fuoco: il turco, recidivo, si era fatto male proprio contro i rossoneri a Riad, nella notte della Grande Beffa, del record di Conceicao che ha vinto il suo primo trofeo alla seconda partita in panchina e del sigaro assaporato dal tecnico portoghese in Arabia, ballando negli spogliatoi. Il problema è che il Milan balla alla grande anche in difesa. E il debutto in rossonero di Kyle Walker, califfo inglese arrivato dal City e quindi tanto carico di medaglie quanto consapevole delle qualità di Dimarco sulla sua fascia, da questo punto di vista bilancia il ritorno possibile di Calhanoglu nel cuore del gioco interista".

"A settembre l’Inter arrivava da 6 derby vinti e Simone Inzaghi fiutando il trappolone di un approccio troppo rilassato l’aveva detto: «I ricordi non portano punti». È la legge dei grandi numeri: non sempre si può vincere (o perdere). E da questo punto di vista il Milan ha bilanciato la situazione, vincendone due su due, tanti quanti ne aveva vinti nei 13 precedenti. Senza contare che Conceicao può diventare il secondo milanista negli ultimi 35 anni a vincere i primi due derby di fila in panchina (solo Allegri c’è riuscito). Non sempre si può segnare e non sempre si può rimanere imbattuti. E qui l’Inter deve fare gli scongiuri: non prende gol da 7 trasferte di fila e il record di 8 appartiene al Milan (1993-1994). Per i rossoneri sarebbe uno smacco non interrompere la striscia nerazzurra", aggiunge il quotidiano.