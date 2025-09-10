"Da oggi per lui scatta una vera e propria full-immersion alla Pinetina. Sarà come un primo girono di scuola. Con la conoscenza di Chivu e dei nuovi compagni di spogliatoio. Prima del big-match dello Stadium potrà sostenere appena tre allenamenti con il gruppo. Ma saranno anche i primi nei quali Chivu comincerà le prove in vista della sfida contro la squadra bianconera. Finora, infatti, causa contingente ridotto per l’assenza dei nazionali, il tecnico ha potuto fare poco o nulla", scrive il Corriere dello Sport.

"Da oggi, però, il gruppo sarà quasi al completo - oltre ad Akanji ci saranno anche gli azzurri e Sucic - e si comincerà a fare le cose sul serio. L’obiettivo dello svizzero è chiaro: convincere l’Inter a farsi riscattare, versando nelle casse del City 15 milioni. In caso di scudetto e con il 50% delle gare disputate da titolare, sarà tutto automatico. Altrimenti, il giudice sarà il campo", sottolinea il quotidiano.