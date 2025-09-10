FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, full-immersion alla Pinetina per Akanji. Da oggi scatta l’operazione riscatto: due strade

news

Inter, full-immersion alla Pinetina per Akanji. Da oggi scatta l’operazione riscatto: due strade

Inter, full-immersion alla Pinetina per Akanji. Da oggi scatta l’operazione riscatto: due strade - immagine 1
Il nuovo acquisto dell'Inter si allenerà oggi per la prima volta con i compagni alla Pinetina. Il suo obiettivo è rimanere in futuro in nerazzurro
Andrea Della Sala Redattore 

Il nuovo acquisto dell'Inter, Manuel Akanji, si allenerà oggi per la prima volta con i compagni alla Pinetina. Il suo obiettivo è rimanere in futuro in nerazzurro, dovrà giocarsi le sue carte al meglio. Intanto è già candidato per giocare con la Juve.

"Da oggi per lui scatta una vera e propria full-immersion alla Pinetina. Sarà come un primo girono di scuola. Con la conoscenza di Chivu e dei nuovi compagni di spogliatoio. Prima del big-match dello Stadium potrà sostenere appena tre allenamenti con il gruppo. Ma saranno anche i primi nei quali Chivu comincerà le prove in vista della sfida contro la squadra bianconera. Finora, infatti, causa contingente ridotto per l’assenza dei nazionali, il tecnico ha potuto fare poco o nulla", scrive il Corriere dello Sport.

Inter, full-immersion alla Pinetina per Akanji. Da oggi scatta l’operazione riscatto: due strade- immagine 2
MILAN, ITALY - SEPTEMBER 01: FC Internazionale unveil new signing Manuel Akanji at Inter HQ on September 01, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

"Da oggi, però, il gruppo sarà quasi al completo - oltre ad Akanji ci saranno anche gli azzurri e Sucic - e si comincerà a fare le cose sul serio. L’obiettivo dello svizzero è chiaro: convincere l’Inter a farsi riscattare, versando nelle casse del City 15 milioni. In caso di scudetto e con il 50% delle gare disputate da titolare, sarà tutto automatico. Altrimenti, il giudice sarà il campo", sottolinea il quotidiano.

Leggi anche
Juve, niente Inter per Conceicao? Spera in un recupero lampo, ma Tudor non vuole rischiare
Inter, Chivu non molla i tre centrocampisti. Oggi tornano anche Sucic, Thuram e gli italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA