Sabato a San Siro arriva il Genoa e il tecnico cambia la coppia d'attacco. L'ex Parma dovrebbe partire dal 1' contro i rossoblù

Dopo l'uscita dalla Champions League, l'Inter si rituffa sul campionato. Lo scudetto è il grande obiettivo stagionale e la squadra di Chivu non vuole perdere il terreno guadagnato. Sabato a San Siro arriva il Genoa e il tecnico cambia la coppia d'attacco.

"Minuti trascorsi insieme in campo? 407. L’ultima partita in cui hanno giocato entrambi titolari? Inter-Lecce, a metà gennaio. Quella volta finì 1-0 ma il gol decisivo lo segnò Pio Esposito da subentrante nel secondo tempo. Insomma, quella formata da Ange-Yoan Bonny e Marcus Thuram fin qui non è certo stata la coppia d’attacco più utilizzata da Cristian Chivu ma sabato, contro il Genoa a San Siro, potrebbe essere proprio questo il tandem in campo dal primo minuto. Certo, c’è sempre Pio in agguato e il dubbio tra lui e Tikus sarà uno degli ultimi a essere sciolti, ma c’è anche la Coppa Italia martedì prossimo. E con sé riflessioni, possibili rotazioni. Comunque per Bonny la chiamata è di quelle da non mancare. L’ultima volta che è stato schierato dall’inizio in A è stato il 14 gennaio: sabato saranno trascorsi 45 giorni da allora. In mezzo, altre sei gare (e altrettante vittorie) ma per lui appena 87 minuti. Meno di una partita", analizza La Gazzetta dello Sport.

"L’infortunio di Lautaro, per quanto difficile da digerire, porta con sé anche un’inevitabile riduzione delle scelte e delle rotazioni lì davanti. Ha spianato la strada per un immediato maggiore impiego di Pio ma adesso apre anche al rilancio di Bonny. L’allievo del maestro Cristian. Insieme a Parma, la scorsa stagione, per 13 partite di campionato, insieme ancora all’Inter dall’estate successiva. Il valzer delle coppie d’attacco fin qui non l’ha visto sempre protagonista. I numeri dicono che è stato il più «sostituibile» dei quattro attaccanti, nonostante un inizio di stagione a tutta. Subito in gol all’esordio contro il Torino, poi l’exploit alla prima da titolare in campionato contro la Cremonese: era il 4 ottobre e l’assolo di Bonny ha stordito la neopromossa. Un gol e 3 assist in 61 minuti in un 4-1 senza diritto di replica".

"Contro il Genoa di Daniele De Rossi l’occasione è veramente ghiotta: gara in casa (il francese ha segnato a San Siro 4 dei suoi 5 gol in campionato), primo impegno post eliminazione dalla Champions League, spinta emotiva e voglia di lasciarsi il Bodo alle spalle il più presto possibile. E nell’unico modo possibile: azzannando ancora il campionato, in attesa della semifinale di Coppa Italia alla quale — inevitabilmente — un pensiero va. L’allenatore che con Bonny ha costruito la permanenza in A del Parma ora è (anche) con lui che si gioca una fetta di scudetto con l’Inter", aggiunge La Gazzetta dello Sport.