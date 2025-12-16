Il turco è in ripresa dopo il fastidio all’adduttore accusato contro il Liverpool: gli esami hanno escluso lesioni e ci vorrà cautela

Marco Astori Redattore 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 11:02)

E' prevista per domani la partenza dell'Inter in direzione Arabia Saudita per la Supercoppa: l'esordio venerdì sera in semifinale contro il Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport, "stamattina e anche domani, i nerazzurri si alleneranno regolarmente alla Pinetina. L’atterraggio è previsto in tarda serata, con spostamento diretto dall'aeroporto all'albergo. A Riyadh, dunque, Lautaro e soci sosterranno solo la rifinitura prima del match con il Bologna, in programma venerdì sera.

Ieri è stata una giornata di riposo per la truppa, reduce dalla vittoria in casa del Genoa. Ad Appiano Gentile, hanno lavorato soltanto gli infortunati. Di questi, unicamente Calhanoglu e Darmian dovrebbero far parte della comitiva: l’orientamento è quello, ma tra oggi e domani verranno fatte le ultime verifiche. Il turco è in ripresa dopo il fastidio all’adduttore accusato contro il Liverpool: gli esami hanno escluso lesioni, ma occorre comunque un pizzico di cautela.

Più facile, insomma, che Calha possa essere preso in considerazione per l’eventuale finale piuttosto che per la sfida con il Bologna. Diversa la situazione di Darmian, che è sì guarito dal guaio muscolare al polpaccio, ma che è reduce da uno stop di un paio di mesi. Non essendo nemmeno tornato ad allenarsi con la squadra, significa che dovrà recuperare la forma e, conoscendo le abitudini di Chivu, il suo rientro sarà graduale".