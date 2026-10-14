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"La Champions League è appena cominciata, ma l'Inter ha già un grosso problema". Apre così l'articolo di Repubblica sulla sconfitta dell'Inter contro il Bruges a San Siro nella seconda giornata della Champions.

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"Dopo la sconfitta di Madrid, contro il Bruges i nerazzurri dovevano vincere, invece hanno perso di nuovo. Chivu ha schierato l'undici tipo ma ha preso quattro gol, tre dei quali segnati da Nicolò Tresoldi, ventiduenne dal cuore rossonero che una notte così forse nemmeno la sognava da bambino. L'altro eroe è stato Yann Sommer, che a San Siro si è dimostrato ancora padrone di casa, nonostante i due gol di Lautaro e il terzo di Bonny.

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Per entrare fra le prime otto del girone Champions servono 16 punti sui 24 in palio. Sei, l'Inter li ha già bruciati. Non deve sbagliare quasi nulla nelle prossime sei partite, difficile per una squadra che nel torneo ha perso sette delle ultime otto gare. Una prospettiva preoccupante per un gruppo che a parole punta ad arrivare in fondo, ma si è portato in Europa le fragilità difensive già viste a inizio campionato: spazio al contropiede avversario, sviste di ogni tipo e Pepo Martinez che in porta fa rimpiangere il predecessore", aggiunge il quotidiano.