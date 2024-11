Il tecnico ha saltato l'allenamento di ieri per qualche linea di febbre. Oggi cominciano a rientrare alcuni dei nazionali

Riparte la corsa dell'Inter in campionato e in Champions League. Oggi i primi rientri dopo le gare delle nazionali, il tecnico dei nerazzurri Inzaghi spera il prima possibile di riavere tutto il gruppo per preparare al meglio la sfida di Verona di sabato.