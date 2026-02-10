FC Inter 1908
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'ottimo momento di forma del difensore dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'ottimo momento di forma del difensore dell'Inter Yann Bisseck:

"Bisseck? Giocatore non forte, molto forte. È stata una bellissima presa dell'Inter in tempi non sospetti, ha la cappellata incorporata e questo lo porta a essere anziché un giocatore alla Akanji, alla Van Dijk, al momento è una categoria sotto. Se fai un errore a partita, sei Zebina e non Akanji che fa un errore a girone. Due tre cavolate le concediamo a tutte, lui è stato anche sfortunato, ma deve stare più attento. Per il resto ha tutto: ha fisico, ha piede, ha personalità, può giocare a destra, a sinistra a 4, ha fatto anche il quinto. Deve togliere l'errore".

