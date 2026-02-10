"Bisseck? Giocatore non forte, molto forte. È stata una bellissima presa dell'Inter in tempi non sospetti, ha la cappellata incorporata e questo lo porta a essere anziché un giocatore alla Akanji, alla Van Dijk, al momento è una categoria sotto. Se fai un errore a partita, sei Zebina e non Akanji che fa un errore a girone. Due tre cavolate le concediamo a tutte, lui è stato anche sfortunato, ma deve stare più attento. Per il resto ha tutto: ha fisico, ha piede, ha personalità, può giocare a destra, a sinistra a 4, ha fatto anche il quinto. Deve togliere l'errore".