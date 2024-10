Inter-Juve, moviola CdS: “Guida da 7 in pagella, una sola sbavatura”

"Corretto il primo rigore fischiato all’Inter: Pavard parte in posizione assolutamente regolare, Thuram anticipa Danilo che nel tentativo di calciare, colpisce in pieno la gamba destra del nerazzurro. Ok la rete di Vlahovic: quando Cabal serve McKennie, ci sono tre giocatori che lo tengono in gioco: Pavard, Bastoni e Dimarco, l’ultimo dei nerazzurri. Danilo anticipa nettamente Lautaro, colpendo solo il pallone, da qui parte l’azione del 2-1 bianconero che è regolare"