Se la storia del calcio italiano ha sempre raccontato, tra Inter e Juventus, una rivalità fatta di lotte equilibrate e gerarchie chiare, di certo quest'ultimo periodo appartiene alla seconda categoria. Perché, come riporta il Corriere dello Sport, se andiamo a guardare i numeri non c'è attualmente da discutere sulla superiorità dei nerazzurri:

"L’Inter, in fuga, ha 12 punti di vantaggio sui bianconeri. Sono addirittura 60 aggregando i risultati della Serie A a partire dalla stagione 2021/22. Antiche radici. Il campo giustifica le strategie. È un dominio determinato dalla programmazione, dalla bontà degli investimenti, dal progetto sportivo avviato con l’arrivo di Marotta".

"Nell’ultimo quinquennio, il trend del derby d’Italia è stato rovesciato. La Juve, cambiando tecnici e dirigenti, ha accumulato un passivo di 256 milioni tra acquisti e cessioni. Il club di via della Liberazione, puntando anche sui parametri zero di lusso (Marcus Thuram e Calhanoglu), può sfoggiare un saldo positivo di 72 milioni. L’impresa non sarebbe stata possibile senza il lavoro di Inzaghi e i premi Uefa generati da due finali Champions, senza contare lo scudetto della seconda stella, le due Coppe Italia e le tre Supercoppe italiane messe in bacheca dal 2021".