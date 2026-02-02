Durante la partita contro la Cremonese, dalla tribuna ospiti è partito un razzo che ha stordito Audero e che avrà delle conseguenze sul club

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 febbraio - 17:30

L'Inter batte la Cremonesedue a zero e "Conferma la regola dell’“ammazza piccole”, vince a Cremona con il più classico dei risultati, allunga a +8 sul Milan (che giocherà domani sera a Bologna) e riporta a distanza di sicurezza il Napoli. L’Inter è sempre più capolista". Così il quotidiano La Stampa parla della vittoria dei nerazzurri a Cremona. Arriva con "L’incornata del capitano Lautaro Martinez e il sinistro velenoso, ma su cui Audero è tutt’altro che perfetto, di Zielinski aprono e chiudono la pratica Cremonese nell’arco di un quarto d’ora".

Ma è stata anche la partita "dell’ottavo assist stagionale di uno scatenato Dimarco, ma soprattutto la tredicesima firma in campionato di Lautaro che aggancia così, a quota 128 reti, Spillo Altobelli nella classifica dei bomber nerazzurri in A e si piazza a -1 da Boninsegna per quanto riguarda quella all-time in tutte le competizioni", scrive il giornale di Torino.

La partita però è stata anche caratterizzata dall'episodio del petardo scaraventato in campo dal settore ospiti e che è esploso nei pressi della porta dell'ex nerazzurro Audero. Il portiere si è accasciato a terra e si è ripreso a giocare solo dopo un po'. Per quanto accaduto, secondo il quotidiano torinese l'Inter pagherà con "una multa, anche se non è da escludere che le autorità possano disporre il divieto di trasferta per i sostenitori nerazzurri".

Marotta ha fermamente condannato il gesto. E il tifoso è rimasto vittima di sé stesso: ha perso tre dita a causa del petardo ed è stato ovviamente individuato ed arrestato.

(Fonte: La Stampa)