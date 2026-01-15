Quando la vittoria sembrava una pia speranza e l’Inter pareva avviata a condividere con il Napoli un mesto 0-0, ci ha pensato Pio (Esposito) a depositare in banca tre punti fondamentali. La capolista è sempre più capolista, ha messo 6 gradini tra sé e il Napoli, in attesa del Milan, che stasera a Como potrebbe non avere vita facile. Il turno infrasettimanale dei recuperi può essere il trampolino interista verso il titolo , perché, da qui allo scontro con la Juve a metà febbraio, la squadra di Cristian Chivu dovrà affrontare un quartetto di impegni in teoria morbidi - Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo -, nella pratica si vedrà", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Certo, il percorso in Serie A sarà inframezzato e complicato dalla Champions e dai quarti di Coppa Italia, e tutto questo costerà energie, stress, acciacchi, ma l’Inter può prodursi in uno strappo e mettere le mani sullo scudetto. Il successo contro il Lecce è stato faticoso causa turnover e stanchezza, però meritato. Bravo Eusebio Di Francesco a incartare l’avversario per 78 minuti. E bravo Chivu ad andare oltre il 3-5-2 e a trovare la soluzione: al 72’ ha tolto Mkhitaryan e inserito Lautaro per passare al 3-4-2-1. Sei minuti più tardi è arrivato il gol decisivo di Esposito, che era entrato per Bonny", aggiunge Gazzetta.