La Stampa – L’Inter soffre ma va in fuga. Chivu costretto al tridente

La squadra nerazzurra ha vinto la partita contro il Lecce e si è portata momentaneamente a +6 dalle rivali

"Chivu è stato costretto a ricorrere al tridente, con Lautaro ed Esposito a fianco di Thuram. Ultima mossa per sfondare le resistenze del Lecce che ha concesso l’iniziativa e tantissimi angoli, ma senza correre troppi pericoli. La sensazione di poter sbloccare prima è durata lo spazio di un rigore concesso nel primo tempo per un contatto tra Veiga e Bonny e revocato dal Var. Solo il Milan, stasera a Como, può rendere meno ampia la prima vera fuga", conclude il quotidiano di Torino.