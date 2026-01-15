"L’allungo in classifica sul Napoli, negato dal 2-2 nella partitissima di domenica, arriva grazie a una laboriosa vittoria casalinga sul Lecce quartultimo, nel recupero della partita rinviata per la Supercoppa italiana. Ma l’Interha dovuto aspettare l’ultimo quarto d'ora per sorridere". Così il quotidiano La Stampa riassume la vittoria della squadra di Chivu contro il Lecce che vale un primo allungo sulle due rivali in attesa della partita del Milan a Como.
La Stampa – L’Inter soffre ma va in fuga. Chivu costretto al tridente
"Merito di un gol di Pio Esposito, sempre più fondamentale, una garanzia anche quando parte dalla panchina. Con lui anche Lautaro, risparmiato dall’inizio con altri titolari e in campo da pochi minuti. Emblema della necessità di dosare le forze, come dimostra il giorno di riposo concesso alla vigilia".
"Chivu è stato costretto a ricorrere al tridente, con Lautaro ed Esposito a fianco di Thuram. Ultima mossa per sfondare le resistenze del Lecce che ha concesso l’iniziativa e tantissimi angoli, ma senza correre troppi pericoli. La sensazione di poter sbloccare prima è durata lo spazio di un rigore concesso nel primo tempo per un contatto tra Veiga e Bonny e revocato dal Var. Solo il Milan, stasera a Como, può rendere meno ampia la prima vera fuga", conclude il quotidiano di Torino.
