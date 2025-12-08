Nelle ultime uscite Chivu è riuscito a coinvolgere prima il francese, adattandolo sulla corsia di destra, poi il brasiliano alternandolo sulle due fasce

Andrea Della Sala Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 08:06)

Nelle ultime uscite Chivu è riuscito a coinvolgere prima Diouf, adattandolo sulla corsia di destra, poi Luis Henrique alternandolo sulle due fasce. Ora si ritrova due giocatori in più nelle rotazioni

"Qualche giorno fa, dopo l’ennesimo allenamento valutato in maniera più che positiva dallo staff, Luis Henrique è uscito da Appiano con un brillìo diverso. In cuor suo, il brasiliano timidino sapeva che avrebbe presto raccolto quanto seminato con pazienza. Glielo aveva sussurrato Cristian Chivu, il tecnico che in campo ha seguito ogni passo, consapevole che sarebbe servito più tempo che per altri. In fondo, a “Gigì” – lo chiamano così, italianizzando il nome – serviva una grande notte da titolare a San Siro, che è giudice severo, spesso inclemente: proprio per questo, rompere l’incantesimo in casa avrebbe cambiato tutto. L’esterno ex Marsiglia ha prima preso le misure col tenero Venezia in Coppa Italia, su una fascia che non è la sua, e poi ha dato il segnale definitivo di rinascita contro il Como, nelle terre che più gli appartengono", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Sballottato a sinistra, Luis Henrique è stato subito riportato a destra e sabato sera ha chiuso come il migliore della compagnia. Ben oltre l’assist a Lautaro e una serie di accelerazioni convinte, era dentro alla sfida, e non è poco visto il pregresso. Domani contro il Liverpool l’esterno avrà compiti più difensivi del solito e difficilmente Gigi ripartirà dall’inizio per la terza volta su tre, ma all’Inter guardano già oltre. Anche se serviranno conferme, il 23enne è sbocciato come si sperava ed entrerà sempre di più nelle rotazioni. Insomma, Luis Henrique potrebbe diventare presto ciò che immaginavano dall’inizio il ds Piero Ausilio e il presidente Beppe Marotta. Staccando un assegno da 25 milioni totali erano convinti di aver preso un replicante credibile di Dumfries che, all’occorrenza, avrebbe potuto far rifiatare anche Dimarco a sinistra. Difficile togliere il posto ai due laterali prediletti da Chivu, ma aggiungersi stabilmente a loro avrebbe fatto tutta la differenza del mondo".

"La riscossa brasiliana è arrivata subito dopo quella del francese, altro enigma a inizio stagione. Prima di LH, anche Andy Diouf aveva dimostrato di essere stato un investimento oculato (per lui sono stati spesi altri 25 milioni). L’ex Lens servirà all’occorrenza da mezzala, ma soprattutto da esterno a destra, a piede invertito. Ecco un altro che scalpita alle spalle di Dumfries. Se si aggiungono l’intoccabile Akanji, la coppia di giovani leoni d’attacco Bonny-Pio e i bagliori sparsi qua e là da Sucic, tutto il mercato nerazzurro va rivisto in una nuova luce. È la stessa che sta illuminando la stagione", spiega Gazzetta.