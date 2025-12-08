Dopo la grande vittoria con il Como, l'Inter scenderà in campo domani sera a San Siro col Liverpool. Sarà un'occasione importante per avvicinare gli ottavi di Champions e la squadra di Chivu vuole farsi trovare pronta.
news
Inter, effetto San Siro in Champions. Col Liverpool un doppio obiettivo
"Tempo di storie europee, tempo di grandi svolte. E pazienza per il contro-sorpasso del Napoli, che è tornato primo in Serie A. L’Inter prova ad alzare il livello, cavalcando la scia della roboante vittoria contro il Como e l’effetto San Siro che l’ha spinta spesso oltre i propri limiti. Il Liverpool, incendiato da risultati altalenanti e dalla rumorosa polemica innescata da Mohamed Salah, è un test di qualità ed efficacia che Chivu aspetta con serena trepidazione, se perdonate l’ossimoro. Perché il bivio stavolta è un’occasione, più che uno spauracchio. L’eventuale vittoria eliminerebbe «la maledizione degli scontri diretti», come direbbe l’allenatore in riferimento alle quattro partite che ha perso contro le grandi squadre in Italia e in Europa, e soprattutto avvicinerebbe di molto la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, traguardo per niente scontato in una competizione ricca e incerta", spiega La Gazzetta dello Sport.
"L’Inter non è la squadra più forte d’Europa ma negli ultimi tre anni si è dimostrata in molte situazioni la più brava, perché ha saputo valorizzare il suo potenziale approfittando delle debolezze altrui. Non si eliminano per caso, una dopo l’altra, il Bayern e il Barcellona, che nella scorsa edizione puntavano senza nascondere le pretese alla finale di Monaco. Chivu deve ritrovare lo spirito dei suoi campioni, di quelli che sanno vincere certe partite con il talento e con l’astuzia. A questi si è aggiunto Manuel Akanji, che conosce il Liverpool meglio di tutti avendolo sfidato tante volte in Premier League. Non sarebbe drammatico un altro passo falso, perché lascerebbe la possibilità di rimediare, o comunque di sistemare. Ma una nuova sconfitta smorzerebbe l’entusiasmo derivato dai quattro gol al Como e riaprirebbe il dibattito sulla reale consistenza della nuova Inter. Capace di domare con regolarità disarmante i motori di cilindrata inferiore ma sofferente contro le ammiraglie", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA