La rosea parla del brasiliano e della sua grande prestazione contro il Como: l'allenatore nerazzurro lo stava aspettando

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 21:05)

Dovrà dare ulteriori conferme nelle prossime partite, ma contro il Como LuisHenrique è riuscito a mostrare quanto vale. Di lui, dopo la vittoria per 4-0 dell'Inter, innescata da un suo passaggio vincente a Lautaro, ha parlato La Gazzetta dello Sport.

"Uno che ha scelto di rivelarsi finalmente al mondo Inter dopo una manciata di partite ombrose, spuntando fuori dalla nebbia milanese col sorriso di chi ti sta per dire “sì, da adesso faccio sul serio”. Chivu lo stava aspettando e lo stava aspettando tutta l'Inter a giudicare gli abbracci che si sono visti subito dopo la prima rete.

"Prima di sfornare l'assist a Lautaro aveva giocato 10 partite così così, senza contare un Mondiale senza guizzi particolari. Col Venezia però, schierato a sinistra, ha mostrato qualcosina per la prima volta. Un dribbling, uno solo, lungo una fascia non sua per dimostrare a Chivu che stava crescendo. Contro il Como è andato anche vicino al gol. Partita attenta, solida: due dribbling riusciti, 36 tocchi del pallone, due intercetti, tre duelli vinti su quattro", si legge sulla rosea.

A fine partita sono arrivati gli applausi convinti di San Siro che ha apprezzato. "La regola Chivu ha funzionato: il nuovo allenatore nerazzurro ha preferito fargli fare qualche spezzone in trasferta per abituarsi al calcio italiano. Luis Henrique, infatti, ha debuttato contro il Torino, ma le prime tre da titolare in Serie A le ha giocate tutte fuori casa contro Cagliari, Verona e Pisa. In nessuna di queste aveva fatto bene, ma col Venezia, in Coppa Italia, si è finalmente sbloccato. L’ha aiutato anche l’exploit di Diouf, in rete alla prima di titolare. Questione di competizione e di mentalità. Luis l’ha imparato da solo", ha concluso il giornale sportivo sul giocatore.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)