Inter, Lautaro in striscia positiva e l’Atalanta è tra le vittime preferite

Il calciatore argentino ha segnato più gol solo a Cagliari e Salernitana. Con lui Thuram in attacco nella gara di stasera
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

L'Inter di Chivu affronta l'Atalanta, in palio gli ultimi punti del 2025 con Lautaro Martinez che si presenta alla sfida con numeri che parlano di una delle rivali a cui più ha segnato. La squadra bergamasca è tra le vittime preferite dell'argentino: "7 gol siglati e 2 assist forniti contro i bergamaschi nelle 12 presenze complessive, per un ruolino di marcia che risulta inferiore solo se paragonato a quello relativo a Cagliari (12 reti e un assist) e Salernitana (10 realizzazioni)", si legge su TS.

Con Lautaro in attacco ci sarà Thuram: giocheranno insieme per la quinta volta, su 17 gare giocate in questa stagione. Lautaro con una doppietta entrerebbe nella top-50 dei migliori marcatori della storia della Serie A. "Cercherà di sfruttare l'ottimo momento di forma, dato che va a segno da tre partite consecutive in campionato (il capitano dell'Inter non vantava una striscia più lunga, nello stesso anno solare, dal 2021, quando tra novembre e dicembre arrivò a cinque gare consecutive con almeno un gol", scrive il quotidiano.

(Fonte: TS)

