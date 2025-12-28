L'Inter di Chivu affronta l'Atalanta, in palio gli ultimi punti del 2025 con Lautaro Martinez che si presenta alla sfida con numeri che parlano di una delle rivali a cui più ha segnato. La squadra bergamasca è tra le vittime preferite dell'argentino: "7 gol siglati e 2 assist forniti contro i bergamaschi nelle 12 presenze complessive, per un ruolino di marcia che risulta inferiore solo se paragonato a quello relativo a Cagliari (12 reti e un assist) e Salernitana (10 realizzazioni)", si legge su TS.
Inter, Lautaro in striscia positiva e l’Atalanta è tra le vittime preferite
Il calciatore argentino ha segnato più gol solo a Cagliari e Salernitana. Con lui Thuram in attacco nella gara di stasera
Con Lautaro in attacco ci sarà Thuram: giocheranno insieme per la quinta volta, su 17 gare giocate in questa stagione. Lautaro con una doppietta entrerebbe nella top-50 dei migliori marcatori della storia della Serie A. "Cercherà di sfruttare l'ottimo momento di forma, dato che va a segno da tre partite consecutive in campionato (il capitano dell'Inter non vantava una striscia più lunga, nello stesso anno solare, dal 2021, quando tra novembre e dicembre arrivò a cinque gare consecutive con almeno un gol", scrive il quotidiano.
