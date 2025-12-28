Inter, Lautaro in striscia positiva e l’Atalanta è tra le vittime preferite

Il calciatore argentino ha segnato più gol solo a Cagliari e Salernitana. Con lui Thuram in attacco nella gara di stasera

L'Inter di Chivu affronta l'Atalanta, in palio gli ultimi punti del 2025 con Lautaro Martinez che si presenta alla sfida con numeri che parlano di una delle rivali a cui più ha segnato. La squadra bergamasca è tra le vittime preferite dell'argentino: "7 gol siglati e 2 assist forniti contro i bergamaschi nelle 12 presenze complessive, per un ruolino di marcia che risulta inferiore solo se paragonato a quello relativo a Cagliari (12 reti e un assist) e Salernitana (10 realizzazioni)", si legge su TS.