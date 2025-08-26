Le parole di Marotta nel pre-partita di Inter-Torino sono abbastanza indicative: i nerazzurri valuteranno le opportunità che si potrebbero creare ma non è da escludere che la società non faccia altri acquisti.
Inter, idee chiare se parte Pavard. “Non è da escludere che ci possa riprovare per…”
Si è parlato in questi giorni di un possibile rinforzo in difesa ma molto dipenderà dall'eventuale partenza di Pavard: "C’è poi la questione Pavard, ma il francese - titolare ieri sera - sembra ormai intenzionato a rimanere. Se dovesse arrivare una società pronta a mettere sul piatto 18-20 milioni e accontentare Pavard, allora l’Inter interverrebbe immediatamente sul mercato, cercando non solo un elemento Under 23, ma un titolare pronto da alternare a Bisseck", spiega Tuttosport che poi fa anche un nome in entrata:
"Però ora questa eventualità non sembra all’orizzonte, tanto che Ausilio e Baccin stanno analizzando i difensori giovani che potrebbero rappresentare un prospetto per il futuro, ma anche un’alternativa per il presente. Numericamente c’è da trovare un vice-Bastoni, ma alla lunga servirà identificare l’erede di Acerbi e De Vrij. Dunque un centrale (magari mancino) che possa disimpegnarsi sia in mezzo che da braccetto sinistro, è l’identikit ideale. L’Inter aveva sondato il terreno con il Fenerbahce per Yusuf Akçiçek del Fenerbache, ma i 16 milioni ipotizzati sono stati rifiutati: i turchi ne vogliono 20. Non una gran distanza, chissà che l’Inter non ci riprovi".
