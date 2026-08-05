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L'Atletico Madrid è arrivato forte su Cristian Romero, insidiando la posizione dell'Inter nella corsa al difensore argentino del Tottenham. Queste le ultime indiscrezioni sulla vicenda da Fabrizio Romano:

"Da un po' di giorni, l'Inter ha una base d'accordo verbale con il Tottenham, 40 milioni bonus compresi. L'accordo con Romero non è ancora fatto. L'Inter non ha mai avuto problemi nel raggiungere un'intesa con Romero, che ha chiesto lo stesso stipendio che guadagna al Tottenham, ovvero 5,5 milioni di euro più bonus per arrivare a 6. L'Inter lo sa e, se vuole chiudere, lo può fare quando vuole".

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"Il tema è che l'Inter fin qui non ha chiuso anche perché la questione Pavard è ancora bloccata e anche le altre cessioni non stanno procedendo. I tempi, come dicevo, sono fondamentali: stanno arrivando altre squadre dall'estero che potrebbero trovare gli accordi e chiudere. L'Atletico Madrid è arrivato forte e c'è anche un'altra squadra. Le cessioni di Ruggeri e Molina possono portare a evoluzioni".