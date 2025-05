"La questione è dominata dall’empatia di fondo che Inzaghi sa creare e gestire, come un ex calciatore che non ha mai dimenticato le esigenze (e i doveri) di un gruppo. Ma il fatto che tutti i 21 giocatori di movimento siano andati a segno (19 in A, più Acerbi e Pavard in Champions) è anche la riprova dell’abbondanza di una rosa che ha dovuto giocare un torneo extra (14 partite di Champions, finale esclusa) e soprattutto della varietà del gioco nerazzurro.. Stretto fra capacità verbali di Conte e le critiche di Capello a cui invia una frecciata ogni volta («Sottolineo il nostro percorso anche se a qualcuno non piace che lo faccia...»), forse il segreto dell’Inter è lo stesso motivo per cui il suo riconoscimento non è ancora completo: il basso profilo di Inzaghi, che esalta i giocatori con un calcio complesso e totale, ma con saggezza aspetta il raccolto. «Insieme» nel bene o nel male. Come le squadre in missione", chiude il Corriere.