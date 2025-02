"L’Inter giocherà una partita e trequarti in più rispetto al Napoli in questo mese. Non è in assoluto tanto di più ma bisogna considerare due cose: la prima è che l’Inter ha giocato finora 33 partite contro le 26 del Napoli e la seconda è che il recupero a Firenze sarà particolare perché su 74 minuti (più recupero) mentre i quarti di Coppa Italia contro la Lazio sono immediatamente precedenti alla sfida diretta del Maradona, quindi decurteranno i giorni di preparazione della sfida stessa a disposizione dei nerazzurri. Inzaghi si è lamentato della data per i quarti di Coppa Italia che poteva essere inserita prima o dopo, in modo da avere una preparazione equa, e gliene va dato atto: alle volte nella meccanica delle date c’è tanto computer e poca sensibilità umana", aggiunge il quotidiano.