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Settimana prossima, successivamente alla trasferta di Cagliari di domani sera, l'Inter affronterà a San Siro, prima del debutto in Champions. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per la squadra di Chivu saranno i primi snodi della stagione:

"Con ogni probabilità, i primi segnali di turn-over si vedranno la prossima settimana. Subito dopo il big-match con il Napoli di sabato 5, infatti, ci sarà il debutto in Champions. Solo oggi l’Inter conoscerà il suo calendario, e quindi sia l’avversario sia se inizierà a San Siro oppure se comincerà viaggiando. Sarà subito uno snodo importante per “annusare” la stagione: prima uno scontro diretto, una sorta di tabù nell’arco delle due ultime stagioni, fino all’inversione di rotta con la Juventus, e poi una campagna europea da iniziare, possibilmente, nel migliore dei modi".

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"Un anno fa, il percorso fu molto simile, con la prima in Champions qualche giorno dopo la sfida con la Juve. Allora, l’Inter cadde a Torino, per poi rialzarsi subito, mettendo sotto l’Ajax all’Amsterdam Arena. Gli avvicendamenti nell’undici iniziale, nell’occasione, furono tre: uno per reparto. Potrebbe essere una traccia per intuire quello che accadrà di qui ad una decina di giorni. La verità però è che Chivu ha mai come prima l’imbarazzo della scelta".

(Fonte: Corriere dello Sport)