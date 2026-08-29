GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Arrivano importanti aggiornamenti in merito all'allenamento odierno dell'Inter, in vista della partita di domani contro il Cagliari, match valido per la seconda giornata di Serie A.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Getty Images

Come riportato da Sky Sport, Curtis Jones si è allenato con il gruppo, sarà dunque convocato e quindi partirà con il resto della squadra alla volta di Cagliari.

Getty Images

Si sono allenati tutti in gruppo tranne due: Djed Spence, che sta completando il suo percorso di riatletizzazione dopo il Mondiale, e Massolin, che potrebbe proprio andare al Cagliari. Tutti gli altri sono a disposizione di Chivu per la partita contro il Cagliari.