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Pochi gli episodi arbitrali da sottolineare in Inter-Napoli. Quello che ha fatto più discutere è la mancata assegnazione di un calcio di rigore in favore dei nerazzurri per un tocco di mano di Lobotka. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Pronti-via e un contatto Bisseck-Vergara andrebbe fischiato. Invece no. Al 15', Esposito giù in area trattenuto da Rrahmani: il fatto che Pio tenga a sua volta il difensore non fa scattare il rigore.

Getty Images

Al 3' st, il "fattaccio" nel duello Barella-Lobotka:a velocità normale (non rallentata), l'azzurro col braccio destro pare andare verso la palla, toccandola e imprimendo un cambio di giro. In sala-Var, però, non hanno certezza del tocco con le immagini disponibili: evidentemente è mancata la "pistola fumante" (prova decisiva, sicura) per poter chiamare Sozza alla "Ofr". Al 25' st, Lautaro rischia il 2° giallo per retrocolpo a Marin. Al 21' st, Alisson su Zielinski: palla e nessun rigore da assegnare".