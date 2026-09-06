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Il ritorno della Pazza Inter. I nerazzurri battono 3-2 il Napoli dopo essere stati sotto di due gol e lanciano un segnale importante al campionato. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "E pensare che Antonio Conte si era messo in testa di estirpare la pazzia dall'anima dell'Inter... Un club nato in una taverna d'artisti, sotto una luna di marzo, sarà sempre allergico alla prevedibilità. In svantaggio di due gol fino all'11' della ripresa, ha ribaltato il Napoli e segnato il gol del sorpasso con Lautaro al 91'. Tre a due come nel famoso Inter-Sampdoria del 2005, spot della sua follia agonistica che periodicamente sente il bisogno di celebrare. Partita bellissima, anche per merito del Napoli che per un'ora è stato un manifesto del calcio pratico allegriano, poi però in mezz'ora si è buttato via, con la collaborazione del suo allenatore".

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"Il primo gol è nato da una palla persa da Barella; il secondo da una distrazione di massa: mentre i nerazzurri chiacchieravano in area considerando uscita la palla, il Napoli andava a prendersela sulla linea laterale e Hojlund la metteva in rete a difesa schierata. No, una squadra che sperpera l'80% di possesso e agevola due gol, non può essere la grande favorita che tutti pronosticano. Ma, dopo i due sberloni, l'Inter mette la testa a posto. [...] Ai meriti di Chivu corrispondono le colpe di Allegri".