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In casa Inter c'è apprensione per le condizioni di Federico Dimarco. L'esterno sinistro nerazzurro è stato costretto a lasciare il campo dopo un'ora per un fastidio al ginocchio, e in questi giorni si capirà se potrà essere a disposizione per la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Un fastidio nel primo tempo, una vistosa fasciatura che lo ha accompagnato nel secondo fino alla sostituzione. Nonostante il dolore al ginocchio sinistro, Federico Dimarco ha calciato una punizione magistrale finita sulla traversa e soprattutto ha inventato l'assist che ha cambiato la partita: quello dell'1-2 per Lautaro.

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Non solo. Nel finale, con le ultime forze rimaste in un sabato caldissimo, ha partecipato alla corsa sotto alla Curva Nord per festeggiare la vittoria contro il Napoli. Eppure le sue condizioni dovranno essere valutate con attenzione in vista della trasferta di Madrid: a domanda precisa sull'argomento, Chivu ha risposto: «Vediamo, abbiamo un paio di giorni da qui alla partita e capiremo meglio». In questa fase della stagione ovviamente non è il caso di rischiare nulla. Tanto più che Carlos Augusto è entrato molto bene in partita firmando anche l'assist del 2-2 di Thuram".