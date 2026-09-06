Inter-Napoli ha regalato gol e spettacolo. Una partita che qualcuno ha definito da Premier, lo stesso Chivu, al triplice fischio, l'ha definita "una bella pubblicità per il calcio italiano". Sorvolando sulle solite polemiche arbitrali, entrambe le squadre hanno dato battaglia per 90 minuti senza mai risparmiarsi. Per i nerazzurri sono stati decisivi i cambi come sottolinea anche il Corriere dello Sport. "L'hanno vinta i campioni. L’hanno vinta Lautaro e Thuram. Sono entrati prepotentemente in scena nel campionato e hanno ricordato a tutti quello che sono capaci di fare. Una coppia d’oro, tre gol in poco più di mezz’ora per tirare fuori l’Inter dai guai e tenerla in testa al campionato a punteggio pieno. Una rimonta pazzesca che dà un segnale forte alle rivali: sarà difficile per tutti scucire lo scudetto dal petto alla squadra di Chivu".

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NAPOLI E RIMPIANTI

"Ha carattere, personalità, fame e non si arrende mai. Non è da tutti far entrare dalla panchina Thuram, Jones, Carlos Augusto, Calhanoglu e Bonny.

I

l Napoli esce da San Siro con grande rammarico, ha buttato via una partita che aveva in pugno. Sprecare un doppio vantaggio è un peccato mortale, il paradosso per Allegri è essere crollato dopo aver alzato il muro difensivo nel finale.

C

hi ha visto il nuovo classico d’Italia si è comunque divertito. Chi dall’estero ha assistito al primo big match della stagione forse ha pensato di aver sbagliato canale. Perché quest’anno le partite del nostro campionato sembrano di un altro sport rispetto a quello che eravamo abituati a vedere".

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L'EUROPA

"U

na nouvelle vogue che aiuterà le nostre squadre nelle coppe europee alle porte. Martedì l’Inter è attesa da una notte di emozioni uniche a Madrid, contro l’ultimo allenatore che l’ha portata al trionfo. Serviranno tutte le armi a disposizione per mettere in difficoltà Mourinho, caduto per la prima volta venerdì sera in Liga. Contro Mbappé, Vinicius e Bellingham sarà vietato ripetere le ingenuità difensive viste contro il Napoli. Sarà difficile anche per Allegri affrontare mercoledì l’Arsenal al Maradona con il peso di due sconfitte consecutive sulle spalle. I Gunners giocano un calcio di altissimo livello, blindare la difesa è il primo problema da risolvere per Max dopo i cinque gol presi contro Como e Inter

".

(Corriere dello Sport)