Per la sfida di questa sera in casa della Fiorentina Inzaghi non vorrebbe stravolgere troppo la formazione. Ballottaggi aperti

Dopo il pareggio nel derby, Inzaghi farà qualche cambio nella formazione che questa sera scenderà in campo al Franchi per il recupero della Fiorentina. Ballottaggi aperti, il tecnico valuterà la condizione di tutto il gruppo.

"Inter in ritiro nel centro tecnico di Coverciano: stamattina Inzaghi farà svolgere una rifinitura in cui deciderà definitivamente la formazione. Nelle prove di ieri di Appiano il tecnico ha testato Acerbi al centro della difesa, Frattesi per Barella, Taremi per Thuram e Carlos Augusto al posto di Dimarco. Ma non è detto che siano le scelte finali, anzi: l’orientamento del tecnico, a ieri sera, era quello di non stravolgere l’undici che domenica ha giocato il derby", scrive La Gazzetta dello Sport.