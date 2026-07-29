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Terminato il ritiro in Germania, l'Inter ha fatto rientro in Italia, in attesa di partire nuovamente, questa volta in direzione Hong Kong. Il Corriere dello Sport fa il punto sui prossimi impegni dei nerazzurri: "Dalla Germania a Milano, fino all'altra parte del mondo. Oggi l'Inter dopo aver sostenuto un allenamento pomeridiano e cenato ad Appiano, partirà attorno alle 22 per la tournée che andrà in scena tra Hong Kong e l'Australia. La squadra atterrerà domani attorno alle 17 locali, ma ci sarà poco tempo per smaltire il fuso orario perché già venerdì ci sarà il primo allenamento in loco seguito dalla conferenza della vigilia, visto che sabato (alle 13.30 italiane) è in programma l'amichevole di lusso con il Manchester City. Immediatamente dopo la truppa di Chivu si sposterà a Perth, in Australia, dove arriverà la mattina di domenica e sarà attesa da altre due amichevoli: mercoledì 5 agosto derby con il Milan (alle 13 italiane) e sabato 8 alla stessa ora derby d'Italia con la Juve. Tutte queste partite saranno trasmesse da Sky e da Dazn.

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Salvo sorprese, per la tournée sono da considerare out per infortunio sia Asllani sia Massolin (arruolato invece Akinsanmiro) mentre in Australia non è escluso che si aggreghi Akanji. Non è finita qui perché l'Inter il 14 disputerà un'altra amichevole, a Bari come l'anno scorso contro l'Olympiakos, ma stavolta contro una squadra spagnola che sarà il Betis o l'Espanyol".