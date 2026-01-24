La moviola del Corriere dello Sport su Inter-Pisa conferma che il rigore per la squadra di Chivu fosse chiaro e limpido:
news
Inter-Pisa, moviola CorSport: “Qualche sbavatura per Marcenaro. Rigore chiamata giusta”
"Al 37' del primo tempo assegna un calcio di rigore per l'Inter: tiro di Zielinski, fallo di mano in area di Tramoni che tenta di opporsi al tiro, ma ha entrambe le braccia larghe. Giusta la chiamata, era nella posizione migliore per capire la dinamica dell'azione. C'è stato un check da parte del Var, ma dopo il tocco sul petto la palla è terminata sul braccio. Nel secondo tempo lascia correre dopo un contatto Zielinski-Akinsamiro: decisione condivisibile, ma il centrocampista del Pisa ha rischiato parecchio", si legge sul quotidiano.
Voto 6 all'arbitro Marcenaro che "tiene in mano una gara che rischiava di complicarsi anche per via dello 0-2 iniziale. Il fischietto di Genova cerca di dare uniformità alla direzione di gara, ma non manca qualche sbavatura nella gestione dei cartellini: se il giallo a Marin è più che corretto, quello su Lautaro è stato eccessivo.
Ne manca uno per Piccinini intervenuto in maniera dura sulla caviglia di Zielinski. Giusto quello di Barella, sono cinque le ammonizioni in totale. Nel complesso la prestazione è più che sufficiente, è sempre in una buona posizione. A volte troppo, in un'occasione interrompe involontariamente l'asse Mkhitaryan-Dimarco"
© RIPRODUZIONE RISERVATA