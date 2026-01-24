Inter-Pisa, moviola CorSport: “Qualche sbavatura per Marcenaro. Rigore chiamata giusta”

La moviola del Corriere dello Sport su Inter-Pisa conferma che il rigore per la squadra di Chivu fosse chiaro e limpido

"Al 37' del primo tempo assegna un calcio di rigore per l'Inter: tiro di Zielinski, fallo di mano in area di Tramoni che tenta di opporsi al tiro, ma ha entrambe le braccia larghe. Giusta la chiamata, era nella posizione migliore per capire la dinamica dell'azione. C'è stato un check da parte del Var, ma dopo il tocco sul petto la palla è terminata sul braccio. Nel secondo tempo lascia correre dopo un contatto Zielinski-Akinsamiro: decisione condivisibile, ma il centrocampista del Pisa ha rischiato parecchio", si legge sul quotidiano.