Anche Chivu, come Zanetti, sarà tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina
Il vice presidente e l'allenatore nerazzurro tra gli atleti e i personaggi noti che porteranno la fiamma olimpica per le vie delle città italiane
A San Siro, prima della partita contro il Pisa, Javier ha spiegato: «È qualcosa di speciale. Farlo a Como, nella mia città, sarà un momento veramente emozionante perché conosco bene quali sono i valori di un Olimpiade e ne sono onorato. Il ricordo più bello è quello delle Olimpiadi del 1996 alle quali ho partecipato anche se purtroppo abbiamo perso in finale con l'Argentina. Ma è stato un ricordo bellissimo e mi tengo stretta la medaglia d'argento che ho vinto, la ritengo molto importante».
Dalla pagina ufficiale di Milano-Cortina e anche da quella su X dell'Inter è arrivata la notizia: anche Cristian Chivu porterà la fiamma olimpica.
