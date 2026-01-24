Anche Chivu, come Zanetti, sarà tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina

Anche Javier Zanetti e Cristian Chivu porteranno la fiamma Olimpica. Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno per iniziare e il vice presidente dell'Inter e l'allenatore saranno tra i tedofori della fiamma.

A San Siro, prima della partita contro il Pisa, Javier ha spiegato: «È qualcosa di speciale. Farlo a Como, nella mia città, sarà un momento veramente emozionante perché conosco bene quali sono i valori di un Olimpiade e ne sono onorato. Il ricordo più bello è quello delle Olimpiadi del 1996 alle quali ho partecipato anche se purtroppo abbiamo perso in finale con l'Argentina. Ma è stato un ricordo bellissimo e mi tengo stretta la medaglia d'argento che ho vinto, la ritengo molto importante».