"Ieri ha cominciato Barella ma senza entusiasmare. Poi la bacchetta è passata a Micki, neanche lui al massimo, e in qualche situazione è stato Frattesi a ripiegare in impostazione. Contro l’Arsenal non si può concedere niente, in Champions. Può darsi che il Venezia permetta un po’ di turnover per qualcuno che ne ha bisogno, vedi Thuram, prima della sfida con il Napoli: quella sera il regista dovrà essere da nomination a Hollywood".