«Nel secondo tempo - ha spiegato il giornalista - con la superiorità numerica ha trovato tre gol e tornando a meno quattro dal Napoli. Alla fine, tolta la delusione per la rimonta subita dalla Juve, l'Inter ha conquistato sei vittorie e un pari nelle ultime sette partite in tutte le competizioni. Sicuramente l'Inter ha alcune difficoltà sui gol presi, la condizione deve arrivare al cento per cento ma i risultati danno ragione a Inzaghi. Su Frattesi l'anno scorso in tutto il campionato sei volte dal primo minuto e quest'anno sta giocando di più. Tra i migliori in campo lui e Barella».