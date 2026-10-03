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L'Inter sta affilando le armi in vista del ritorno del campionato. Una in particolare, secondo la Gazzetta dello Sport di oggi. Questo il focus che riguarda la squadra nerazzurra:

Getty Images

"Dimarco e Djed, tanto per fare un nuovo pieno di vitamina D sulle fasce che di certo non guasta in vista di un mese tanto impegnativo quanto affollato. Entrambi per la prima volta a disposizione dell’allenatore. L’Inter mette le ali come non aveva mai potuto fare prima in stagione.

L’inedito Sette giorni a questa “prima” dei due tenori ai lati di una squadra la cui vocazione offensiva si distende anche proprio lungo quelle corsie. La super pausa del campionato ha benedetto i rientri di entrambi gli esterni. Quello di Dimarco che tornerà dopo le noie al ginocchio che sta smaltendo praticamente da quando è iniziata la sosta, e quello di Spence che invece doveva concludere il percorso di ri-atletizzazione".