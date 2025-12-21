Inter, i rigori e la scelta di Chivu sempre fedele al suo codice

La squadra nerazzurra nella Supercoppa è stata eliminata ai rigori: un momento brutto da vedere, ma non è la prima volta

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 dicembre 2025 (modifica il 21 dicembre 2025 | 10:46)

L'Inter e i calci di rigore. Quelli visti a Riad sono stati davvero brutti da vedere. Bastoni, Barella e Bonny hanno sbagliato dal dischetto e "forse non aveva mai calciato così male come in Arabia".

"I tre tiri uno in fila all’altro di Bastoni-Barella-Bonny, tutti inspiegabili, sballati e anche un po’ sciatti, resteranno nella memoria, un po’ come l’altro triplete, quello alla rovescia del “manesco” Bisseck. Anche qui di mezzo ci sono penalty dolorosi. Per la difficoltà congenita a tenere gli arti superiori a posto, il 25enne tedescone ne ha causati due nella scorsa stagione contro Genoa e Lazio, prima di quest’ultimo fresco di venerdì, e così tanti saluti a uno scudetto e a una Supercoppa".

"Nella sfida persa contro il Bologna non saranno di certo dimenticati neanche gli ultimi minuti confusi: ad esempio, l’immagine di Pio, che si riscalda convinto e poi sul più bello non entra, e anche quella dell’iperspecialista Calha, atteso da tutti eppure rimasto tra i panchinari. Entrambi sarebbero serviti, ma a frenarli non è stata un’improvvisa paura: nessuno si è tirato indietro, ha scelto solo Chivu, come sempre fedele al suo codice".

"Il calcio a freddo, moltiplicato dalla tensione nervosa, espone sempre a rischi, soprattutto per chi, come Hakan, aveva sentito pizzicare l’adduttore solo qualche giorno fa. In caso di eventuale errore, poi, aumenta anche l’esposizione del battitore al pubblico ludibrio. Per un giovane come Pio, con addosso fucili spianati, le controindicazioni crescono. E se avesse sbagliato? Alla prova dei fatti, comunque, Chivu non pare averci preso e sui social queste scelte sono diventate argomento di conversazione tra tifosi delusi. Certo, la sfortuna ha avuto un peso nell’esito della lotteria. Appena prima della fine, Zielinski, uno dei tiratori designati, ha chiesto il cambio per dei crampi dispettosi al flessore che frenavano la corsa", ha sottolineato.

Ma non sono gli unici rigori sbagliati dall'Inter in epoca recente: "Lautaro ha sparato nella stratosfera nella serie maledetta contro l’Atletico nella Champions 2023-24. L’anno passato l’infallibile Calha ha preso il palo proprio contro il Napoli, interrompendo un filotto di 19 realizzazioni. Quest’anno, poi, il turco si è pure ripetuto, nella stessa porta, alla stessa giornata e allo stesso minuto: ancora al 74’ della 12esima sotto la Nord, coincidenza macabra, ma stavolta l’erroraccio è arrivato contro Maignan nel “suo” derby", sottolinea la rosea.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)