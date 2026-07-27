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Andrea Cambiaso resta alla Juventus: l'esterno bianconero, nonostante le numerose voci di mercato, con ogni probabilità rimarrà a disposizione di Luciano Spalletti anche nelle prossima stagione.

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Per lui, come ricorda il Corriere dello Sport, si era parlato anche di Inter: "Cambiaso sembra essere uscito dai radar delle big europee che nei mesi scorsi l'avevano inserito nelle proprie liste. [...] Un gioco che, in questa fase almeno, non lo coinvolge dopo che nelle scorse settimane si era molto parlato di un interesse concreto di Barcellona e Chelsea. Poi alla Continassa c'è stato il cambio al vertice con l'avvento del tandem Carnevali-Massara, i catalani hanno raffreddato l'interesse e i londinesi hanno piazzato il colpo Palestra. Proprio il passaggio di quest'ultimo in Premier aveva fatto spuntare l'ipotesi Inter per Cambiaso perché i nerazzurri devono riempire la casella sulla fascia destra ma la soluzione non è decollata".