Eva A. Provenzano Caporedattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 15:16)

"Niente post su Instagram, nessun comunicato freddo o frasi criptiche: solo la scelta adulta di presentarsi davanti alle telecamere per chiudere i conti con questo dannato Inter-Juventus". Il quotidiano Libero parla così della decisione dell'Inter e di Alessandro Bastoni di presentarsi davanti alle telecamere.

Il giocatore ha parlato nella conferenza stampa tradizionale di Champions, alla vigilia della gara con il Bodo, per assumersi la responsabilità dell'errore di accentuare la caduta su un tocco che ha portato al secondo giallo di Kalulu e quindi all'espulsione.

"Chivu la sua linea l'aveva già tracciata e sceglie la strada della coerenza, senza risparmiare qualche frecciata. «Io dico quello che penso, non mi interessa cosa si dice in posti dove c'è un po' di frustrazione e non si è in grado di gestirla», in riferimento a Spalletti che lo aveva criticato per aver dato del "bischero" a Kalulu. «Quel che ho visto mi sembra sia la realtà». E ancora: «Il calcio è fatto di episodi a favore e contro, basta moralismi». Infine: «La squadra in testa è sempre la più criticata»", sottolinea ancora il quotidiano a proposito delle parole dell'allenatore nerazzurro.

Contro il Bodo ci saranno Barella e Zielinski dato che Calhanoglu è rimasto a Milano per un risentimento muscolare. Per il resto il quotidiano parla di ampio turn over e dà come favoriti Bonny e Thuram là davanti, con Carlos Augusto e Diouf sulle fasce e De Vrij o Acerbi e Darmian dietro anche perché l'Inter ripartirà dalla Norvegia domattina e sabato pomeriggio andrà a giocare, in Puglia, contro il Lecce, con temperature diverse rispetto a quelle con cui avrà a che fare questa sera.

"Detto che Marottaha gestito magistralmente la "crisi d'impresa", per definirla come nei master universitari, scandendo alla perfezione l'ingresso in scena dei personaggi. Per fortuna ieri è intervenuto soltanto Allegri come "extra" sulla questione. E, di fatto, il tecnico del Milan ha usato l'estintore con il pragmatismo e un pizzico di fatalismo: «Hanno già parlato in tanti… Lasciamo lavorare gli arbitri e la situazione migliorerà. Di sicuro episodi come quello di Bastoni ci son sempre stati e sempre ci saranno». Parole che provano a chiudere le polemiche, lasciando - si spera - che sia il campo a parlare", conclude il giornale italiano.

